France - Kylian Mbappé n'est plus la personnalité préférée des enfants

Le Journal de Mickey a dévoilé, en avance, son classement des personnalités préférées des 7-14 ans pour l'année 2020. Kylian Mbappé est, encore une fois, le sportif préféré des jeunes français mais perd toutefois sa première place. En effet, l'attaquant du PSG a été devancé par Soprano et Bigflo et Oli, des chanteurs. Antoine Griezmann est le deuxième footballeur du classement, avec une sixième place. Dans le reste du Top 30, Paul Pogba est 12ème, Zinedine Zidane 22ème et Didier Deschamps 28ème.

