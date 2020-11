France - Kylian Mbappé ne débutera pas face à la Suède

Dans une heure et demie (20h45, Stade de France), l'équipe de France disputera face à la Suède la 6ème et dernière journée de la Ligue des Nations. Une rencontre que ne devrait pas débuter Kylian Mbappé (21 ans, 38 sélections, 16 buts). Selon les dernières indiscrétions de L'Equipe, l'attaquant des Bleus et du Paris Saint-Germain, qui revient d'une petite blessure à la cuisse, devrait commencer cette partie sur le banc et entrer en jeu en cours de match. Par ailleurs, et comme attendu, Antoine Griezmann et Olivier Giroud animeront l'attaquant tricolore.