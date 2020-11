France - L'anecdote de Marcus Thuram sur Steve Mandanda

Sélectionné pour la 1e fois avec les Bleus lors du rassemblement de novembre, Marcus Thuram (23 ans) est très heureux. Une belle histoire pour le fils du champion du monde 1998, Lilian Thuram. Ce dernier a d'ailleurs joué avec Steve Mandanda (35 ans), le nouveau coéquipier de son fils.

En effet, le gardien marseillais a évolué avec Lilian Thuram en équipe de France, et désormais avec son fils. L'attaquant de M'Gladbach a confié au micro de Téléfoot une anecdote sur le portier champion du monde. "Steve Mandanda me regarde comme si j'étais un alien. Il me dit : 'Tu ne te rends pas compte, j'ai joué avec ton père'", a confié l'attaquant tricolore.