France - L'entraineur des gardiens convoqué dans le groupe de l'Ukraine !

Chaque week-end la crise sanitaire qui traverse le monde impacte la planète football et nous offre des situations assez cocasses. Après l'image mythique du Juventus-Naples de ce week-end, qui s'est perdu sur tapis avec seulement les joueurs turinois sur le terrain, on aura peut-être droit à un autre moment culte lors de la rencontre France-Ukraine de ce soir.

Après les tests positifs du capitaine et gardien titulaire, Andreï Piatov, et de ses deux remplacants Andreï Lounine et Youri Pankiv, la sélection ukrainienne a convoqué l'entraineur des gardiens Oleksandr Shovkovskiy dans le groupe pour le match face aux Français. Alors qu'il a pris sa retraite il y a maintenant 3 ans, l'ancien gardien du Dynamo Kiev pourrait être présent sur le terrain si le test covid de Georgi Bouchtchane s'avère être également positif.