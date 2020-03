France - L'homme de Djibril Sidibé à Olivier Giroud

Olivier Giroud (33 ans, 97 sélections et 39 buts) est un des hommes clés de l'équipe de France version Didier Deschamps. S'il dispose d'une confiance presque totale du sélectionneur tricolore, l'attaquant de Chelsea est très souvent la cible des critiques des observateurs. Pourtant, l'ancien joueur du Montpellier Hérault Sport Club reste indispensable à la bonne marche des Bleus. C'est ce qu'a rappelé Djibril Sidibé (27 ans), latéral droit d'Everton et de l'équipe de France, sur le plateau de RMC Sport lundi soir.

"On était très surpris (Ndlr, du traitement reçu par Olivier Giroud pendant le Mondial 2018). C'est vrai que pour un attaquant, on se dit qu'il doit mettre 5, 6 ou 7 buts. Mais dans le schéma, il nous aidait, il nous soulageait. Je ne pense pas que l'équipe de France aurait gagné la Coupe du Monde sans Giroud, sans son apport défensif et offensif, son soutien, sa complémentarité avec Antoine (Griezmann) et Kylian (Mbappé)", a-t-il confié, et de poursuivre :"Il a l'expérience, il est dans l'équipe depuis un bon bout de temps. On sait que quand il faut aller au contact, il est là, et ça permet à Kylian, Coman ou Dembélé de courir. On était déçus et tristes pour lui. Mais il s'en est sorti avec beaucoup de détermination, c'était une source de motivation pour lui".