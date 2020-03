France - La génération 82-84 rend hommage à Michel Hidalgo

Sélectionneur de l'équipe de France lors de la période faste du début des années 80, Michel Hidalgo, décédé hier, a reçu un hommage de ses anciens joueurs.

Michel Hidalgo s'est éteint jeudi, à l'âge de 87 ans. Sélectionneur des Bleus de 1976 à 1984 (76 matchs, 42 victoires) et vainqueur du premier trophée de l'histoire du football français, il avait retrouvé il y a quelques semaines plusieurs de ses anciens joueurs, à Marseille. Ceux qui ont marqué les années 80, par la demi-finale mythique du Mondial 82 perdue (aux tirs au but) contre l'Allemagne et/ou leur sacre à l'Euro 84, lui ont rendu des hommages appuyés dans la presse.

Michel Platini (72 sélections entre 1976 et 1987) dans L'Equipe : "Michel, ce n'était pas un grand tacticien, mais un homme d'autrefois, bon, honnête, un créateur d' émotions (...) Avec Georges Boulogne et Fernand Sastre, ils ont constitué un trio qui a tiré le football français du néant, ils l'ont reconstruit, et lui ont permis de briller pour les presque cinquante années qui ont suivi, poursuit Platini. Michel était imprégné de la culture du beau jeu à la monégasque et à la rémoise, qu'il avait connue quand il était joueur. Il voulait qu'on joue bien, qu'on s'amuse sur le terrain. Il bâtissait ses équipes en fonction de nos qualités et de nos personnalités."

Jean Tigana (52 sélections entre 1980 et 1988) à l'AFP : "C'est une grande tristesse, car c'est quelqu'un qui arrivait à fédérer comme personne. En un coup de fil, il pouvait tous nous réunir. C'est quelqu'un qui était respecté de tous. Ce qui nous marquait chez Michel, c'est son côté humain. Il déléguait énormément, sur le terrain et dans la gestion du groupe, mais il trouvait tout le temps les bons mots. Pour encourager, pour consoler, il savait toujours nous parler. C'était impressionnant chez lui. Avec le président (de la Fédération) Fernand Sastre, ils ont donné du dynamisme au football français, ils ont réussi à lui faire franchir des étapes en prenant pourtant des risques énormes dans le jeu."

Yannick Stopyra (33 sélections entre 1980 et 1988) à RMC : "C'est le premier qui m'a appelé. Il a eu le cran et le culot de faire jouer un jeune de 19 ans devant, j'ai marqué mon premier but en équipe de France grâce à lui. Il est important. C'était pas une attente, mais je savais qu'il n'était pas bien. On savait que sa santé n'était pas au mieux. Il y a beaucoup de tristesse, c'est quelqu'un de ma famille pour moi. Il avait quelque chose qu'on perd un peu dans le football, mais que certaines personnes gardent, c'est l'importance qu'on donne à l'humain, quel que soit le niveau du joueur."

Bernard Genghini (27 sélections entre 1980 et 1986) à L'Equipe : "Il a marqué ma carrière de joueur, en m'offrant ma première sélection au début des années 80 (France-Grèce, 5-1, le 27 février 1980) quand je jouais à Sochaux. Il m'a fait confiance pour les qualifications pour la Coupe du monde en Espagne, en me titularisant pour le fameux match décisif contre les Pays-Bas (2-0) car Jeannot Tigana était un peu blessé, qu'il fallait gagner à tout prix. Il avait aligné trois numéros 10 - moi, Michel Platini et Alain Giresse - derrière trois attaquants (Dominique Rocheteau, Bernard Lacombe, Didier Six) ce jour-là. Ça résume bien sa conception du football. Il fallait prendre des risques, il osait. Ce Mondial 1982 a été un moment clé. Il a permis à beaucoup de monde de découvrir une équipe, un football technique, il a aussi permis de décomplexer le football français par rapport à d'autres grandes nations."

Maxime Bossis (76 sélections entre 1976 et 1986) à Ouest-France : "C’est une grande perte car il a été à la base du renouveau de l’équipe de France après des années de vaches maigres. Il a su nous faire confiance, nous faire jouer avec nos qualités en nous laissant beaucoup de liberté, de joie, avec un beau jeu un peu comme on le faisait au FC Nantes. J’ai énormément de grands souvenirs avec lui, certains douloureux, d’autres heureux comme le titre de champion d’Europe 84 (...) C’était quelqu’un de très humain, sensible."

Alain Giresse (47 sélections entre 1974 et 1986) à L'Equipe : "Il était très humain avec nous, sans être notre copain. Il était juste, car il était capable de nous dire quand on avait bien ou mal joué, avec beaucoup de sincérité. On savait qu'on lui devait la construction de cette équipe de France. Lorsqu'on gagne l'Euro en 1984, on était conscient qu'on lui devait cette victoire, car c'est lui avait enclenché le processus qui a amené à cette victoire (...) Je trouve que l'associer au beau jeu c'est un peu réducteur. En fait il avait élaboré un style de jeu en fonction des qualités de notre équipe, pour gagner. C'est pour cette raison qu'il avait promu un style de jeu basé sur la possession, avec un rôle déterminant joué par le milieu de terrain, qui dictait le rythme du match."

Jean-Luc Ettori (9 sélections entre 1980 et 1982) à Ouest-France : "Au-delà du grand monsieur du foot, c’est celui qui m’a fait confiance en équipe de France pour jouer la plus belle compétition, la Coupe du monde (en 1982 en Espagne). Je ne vais pas en faire des tonnes, mais j’ai une profonde admiration pour lui. Il nous a montré la voie, il va nous manquer (...) C’était quelqu’un qui savait tirer le maximum du groupe à sa disposition, avec un management plus paternaliste que directif. Il avait une génération de joueurs exceptionnels mais il fallait réussir à la faire quand même (...) C’était notre papa à tous."

Manuel Amoros (82 sélections entre 1982 et 1992) à L'Equipe : "C'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi (...) On perd un très grand Monsieur, qui a fait avancer le football français. C'était un homme de dialogue, qui aimait beaucoup discuter avec ses joueurs avant d'agir, en particulier sur le terrain d'entraînement. Il cherchait avant tout à comprendre comment fonctionnait l'homme, puis il analysait le joueur et c'est la clé de son succès. Il était hyper-ouvert, il adorait s'exprimer devant nous, mais aussi devant les micros, en conférence de presse, car il voulait toujours faire partager ses idées et sa passion. Il avait un grand charisme, il était très cultivé, très intelligent et nous a apporté énormément."

Joël Bats (50 sélections entre 1983 et 1989) au Parisien : "Michel était un grand rassembleur, il avait un cœur immense. Il a laissé une place incroyable à l'expression au sein de cette équipe de France. Jamais il n'a brimé les joueurs, il voulait les voir s'exprimer, leur laissait beaucoup de liberté, un peu sans doute comme Onesta l'a ensuite fait avec ses handballeurs. A l'époque, tous les coachs avaient ce côté empirique, pas lui. Il ne tenait pas l'équipe d'une main ferme, il en avait fait une bande."

Dominique Rocheteau (49 sélections entre 1975 et 1986) sur le site officiel de l'ASSE : "J'avais des rapports assez forts avec Michel Hidalgo. Je l'avais connu en équipe de France juniors alors qu'il en était l'entraîneur. On s'appréciait beaucoup. Il était venu à mon jubilé, à Royan. Il a beaucoup compté dans ma carrière. Michel Hidalgo était un humaniste, un homme bon, qui savait parler à ses joueurs (...) Il aimait le beau jeu et ses joueurs. Il nous laissait beaucoup de liberté. Tout le monde l'aimait, même ceux qui jouaient moins. Il était à notre écoute. Je l'ai vu pleurer, on l'a tous vu pleurer. Sa sensibilité le rendait attachant."