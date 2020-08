France - La liste de Deschamps pour la Suède et la Croatie connue le jeudi 27 août

Entre les parcours de l'OL et du PSG en Ligue des Champions et les menaces sur la reprise de la Ligue 1, on aurait presque oublié que l'équipe de France fera son retour sur les terrains dans quelques semaines, début septembre. C'est en tout cas ce qui est prévu pour l'instant, avec deux rencontres de Ligue des Nations contre la Suède (samedi 5 septembre à Solna) et la Croatie (mardi 8 septembre au Stade de France). Pour ce premier rassemblement de la saison, Didier Deschamps donnera sa liste la semaine prochaine, le jeudi 27 août, a annoncé ce mardi la FFF.