France - La nouvelle déclaration de Noël Le Graët sur Karim Benzema

À chacune de ses interventions médiatiques ou presque, Noël Le Graët doit répondre à une question sur Karim Benzema. Le président de la FFF n'a pas changé ses habitudes hier sur le plateau de Téléfoot et a clairement fait savoir qu'un retour de Benzema chez les Bleus, du moment que Didier Deschamps est en place, parait presque impossible.

"Est-il possible de revoir Karim Benzema avec le maillot bleu ? Qui peut nier que c’est un très bon joueur ? Pas moi. Tout le monde sait que c’est un joueur exemplaire. J’ai toujours respecté ce garçon. Le joueur est merveilleux. Il vient de faire une année exceptionnelle. Je ne regrette rien. Si on est logique, Didier va être là jusqu’en 2022, au moins. Je ne suis pas certain qu’il va reprendre Karim, cela devient difficile" lâche-t-il avant de lancer une petite pique à la justice. "La justice a aussi un rôle négatif sur cette carrière. Quatre ans, même si c’est une grosse affaire, c’est un peu long".