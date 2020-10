France - La petite pique d'Antoine Griezmann au Barça

Antoine Griezmann n'a pas sa langue dans sa poche. Au sortir du match entre la Croatie et la France, soldée sur une victoire 2-1 des Bleus, l'attaquant de 29 ans a adressé un petit tacle au Barça, bien dissimulé. Auteur de l'ouverture du score, le gaucher se réjouit d'être utilisé de bonne manière chez les Bleus.

"Match compliqué, pas très beau à voir, pas très beau à jour non plus. Le terrain gras, un adversaire qui voulait nous battre. On a su souffrir et le plus important c’est de gagner. J’en ai de plus beaux (des buts marqués en bleu). Elle m’est venue, j’ai essayé de bien la rabattre, si elle partait en tribune, c’était pareil. Ça fait du bien, le coach sait où me mettre, je profite de la confiance du coach et de mes coéquipiers" a-t-il déclaré.