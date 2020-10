France - La première réaction de Didier Deschamps après le nul face au Portugal

Didier Deschamps a réagi, à chaud, au match nul entre la France et le Portugal (0-0). Le technicien français estime que cette rencontre était un "match de solides, assez tactique". Il estime toutefois que sa formation aurait pu faire mieux, même si la deuxième mi-temps était meilleure que la première.

"On a été mieux en 2e période, même s'il y a eu peu d’occasions. On a retrouvé plus de maîtrise en 2e. Il y a de la qualité des deux côtés, ça aurait pu basculer des deux côtés. Je savais que le Portugal est une bonne équipe. Eux aussi savaient que nous sommes bons. Il y a de la qualité, défensive aussi, dans ces deux équipes" a-t-il déclaré sur M6.