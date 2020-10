France - La stat affolante de Pogba et Kanté

Le milieu de terrain de l'Équipe de France est très fourni. Entre les jeunes Camavinga et Aouar, les champions du monde 2018 N'Zonzi et Tolisso, puis Adrien Rabiot, l'entrejeu tricolore est rempli de bons joueurs. Mais que dire de Paul Pogba (71 sélections) et N'Golo Kanté (42 sélections). Les deux joueurs de Premier League forment un duo complémentaire au milieu de terrain, pouvant rappeler un certain duo Vieira-Makélélé.

La preuve en chiffres. Selon une étude Opta, lorsque les deux joueurs ont débuté ensemble, soit à 25 reprises, la troupe de Deschamps n'a pas perdu un seul match. Un bilan impressionnant de 19 victoires et 6 matchs nuls qui montre l'importance du duo dans le système mis en place par les Bleus.