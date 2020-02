France - Laporte a l'Euro 2020 en ligne de mire

Taulier de la défense de Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola, Aymeric Laporte a connu une première moitié de saison quasiment blanche. Le 31 août dernier, le défenseur central tricolore s'est blessé au genou, touché au niveau du cartilage et du ménisque. Le timing de ce coup dur était d'autant plus cruel puisque Laporte avait été convoqué chez les Bleus pour le rassemblement de septembre. Finalement, il a dû y renoncer et a dû repousser la date d'une éventuelle première cape en équipe de France. Après plusieurs mois de rééducation, il a finalement retrouvé les terrains récemment à l'occasion d'un match de championnat face à Sheffield United (21 janvier).

Lors d'une interview accordée à Téléfoot, le natif d'Agen est revenu sur ce coup du sort et a fait part de ses ambitions avec la sélection. Forcément, l'ancien de l'Athletic Bilbao vise l'Euro 2020. "Dans ma tête, je me dis, comme par hasard... Comme par hasard, la veille d’aller en équipe de France. Ce n’est pas que tu te sens maudit, mais voilà, c’est peut-être la malchance. [...] Mais je suis de retour, je suis content, tout va bien, je n’ai aucune douleur, je suis d’attaque. J’essaie de démontrer que j’ai les qualités pour faire partie de cette équipe de France. Forcément, l’Euro, si c’est possible, ce serait mieux que mieux" a-t-il déclaré.