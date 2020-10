France - Le 4-4-2 losange reconduit face au Portugal, Kanté et Rabiot dans le onze

Après avoir écrasé l'Ukraine (7-1) mercredi en amical, l'équipe de France accueillera le Portugal au Stade de France, dimanche soir, dans le cadre de la Ligue des Nations. À la veille de ce rendez-vous, une nette tendance se dessine concernant le onze de départ tricolore.

Dimanche soir (20h45, Stade de France), en Ligue des Nations, l'équipe de France devrait se présenter en 4-4-2 face au Portugal. Après la belle victoire obtenue en amical face à l'Ukraine (7-1), mercredi soir, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, devrait, au vu de la dernière mise en place effectué ce samedi soir à huis clos, maintenir son schéma tactique avec un milieu de terrain en losange.

Devant Hugo Lloris, qui gardera le but tricolore et arborera le brassard de capitaine, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe devraient former la charnière centrale, accompagnés dans les couloirs de Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. N'Golo Kanté, de retour de blessure, et Adrien Rabiot, sorti de l'isolement après avoir été testé positif au coronavirus, devraient être alignés d'entrée au milieu de terrain.

Le premier nommé remplacera Steven Nzonzi et évoluera en pointe basse du losange, tandis que le second prendra la place de Corentin Tolisso. Le joueur de Chelsea et celui du Bayern Munich épauleront Paul Pogba dans l'entrejeu. Devant, face aux Champions d'Europe en titre, Antoine Griezmann, en pointe haute du losange, devrait être reconduit en soutien de Kylian Mbappé et Olivier Giroud.

La compo probables des Bleus face au Portugal : Lloris (Cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Rabiot, Kanté, Pogba - Griezmann - Mbappé, Giroud.