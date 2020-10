France - Le message de Jules Koundé à Didier Deschamps

Auteur d'une nouvelle grande performance avec le FC Séville, cette fois face au Stade Rennais en Ligue des Champions, Jules Koundé montre qu'il a le niveau international. Le défenseur de 21 ans, annoncé tout proche de Manchester City durant l'été, a profité du micro de RMC Sport pour envoyer un message à Didier Deschamps et l'équipe de France.

"L'équipe de France ? Bien sûr que c'est présent dans mon esprit, je fais tout pour avoir l'opportunité, la chance, d'évoluer avec les A. Je sais qu'il y a du monde, mais je me contente de donner mon maximum au quotidien avec Séville et les Espoirs. Et puis si ça doit venir, ça viendra" a-t-il déclaré.