France - Le message de Kylian Mbappé à Cristiano Ronaldo

Pour Kylian Mbappé, cette affiche France-Portugal était l'opportunité de croiser, pour la troisième fois seulement (après PSG-Real Madrid en 8es de LDC en 2019), Cristiano Ronaldo sur un terrain. Le jeune attaquant français (21 ans) n'a jamais caché son admiration pour le Portugais, de 14 ans son aîné.

Juste avant la reprise de la seconde mi-temps et à la fin du match, Mbappé en a donc profité pour échanger quelques mots et de grands sourires avec son adversaire du soir. Une rencontre marquante pour le Français qui a tweeté "Idole" après la rencontre, accompagné de deux emojis : une couronne de roi et une chèvre pour "GOAT" : Great of All Times.