France - Le message de soutien Kylian Mbappé à Ousmane Dembélé

Victime d'une rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite, Ousmane Dembélé a probablement dit adieu à sa deuxième partie de saison et à l'Euro 2020. Le jeune attaquant français de 22 ans, qui va passer une saison 2019-2020 quasi blanche, peut compter sur le soutien de l'un de ses grands amis, Kylian Mbappé.

Sur Twitter, l'attaquant du PSG lui a adressé un message touchant. "Mon frère, je sais que pour toi ça doit faire beaucoup et que ça devient insoutenable, mais il faut que tu restes fort malgré tout. Bien sûr c’est plus facile à dire qu’à faire mais moi je serai toujours là pour te soutenir et je sais que tu vas revenir nous épater" a-t-il rédigé.