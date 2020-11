France - Le nouveau message d'Adil Rami à Karim Benzema

Après avoir demandé à Karim Benzema de faire un premier pas vers Didier Deschamps la semaine passée, Adil Rami a fait un nouvel appel hier sur RMC. Le défenseur de Boavista a évoqué une nouvelle fois son rêve de voir l'attaquant du Real Madrid de retour en équipe de France. Selon l'ancien Marseillais, "Karim mérite de connaître cette équipe".

"J'aimerais que Karim s'adapte et fasse un pas vers le sélectionneur pour le bien des Français, de l'équipe de France et même pour lui, pour sa propre carrière. Quand je vois cette équipe de France, avec le sélectionneur qu'on a, le football qu'on peut avoir, les joueurs techniques, la vitesse, cette génération-là... J'aimerais voir le meilleur numéro neuf du monde, Karim Benzema, en équipe de France. Parce que l'équipe de France mérite d'avoir un Karim Benzema et Karim mérite de connaître cette équipe", a-t-il déclaré.