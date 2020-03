France - Le PSG ne veut pas libérer Mbappé pour les JO 2020 !

Le PSG a écrit un courrier à la FFF, en fin de semaine dernière, pour faire savoir que Kylian Mbappé ne serait pas libéré pour les JO 2020.

Contrairement à 2016, où Marquinhos avait pu disputer les Jeux Olympiques avec le Brésil, le Paris Saint-Germain ne devrait pas envoyer ses joueurs à Tokyo au mois d'août prochain. En effet, d'après les informations de L'Equipe, les dirigeants parisiens ont écrit un courrier à la FFF en fin de semaine dernière pour signifier que Kylian Mbappé ne serait pas libérer pour l'occasion. L'attaquant français de 21 ans, qui entre dans les critères pour disputer la compétition olympique, fait pourtant partie des 80 joueurs pré-sélectionnés pour s'envoler pour l'Asie.

Présent en conférence de presse, quelques minutes avant la parution de cette information, Thomas Tuchel a fait part de sa surprise lorsqu'on lui a évoqué la présence du joueur dans cette pré-sélection. "C'est une nouvelle pour moi, une surprise. C'est quelque chose entre le club et lui, car il va aussi jouer l'Euro avec la France. On n'a rien décidé, je n'ai rien entendu du club pour le moment. J'entends ça pour la première fois, on doit décider, je pense, entre Kylian et le club".

Si Noël Le Graët ne devrait pas lâcher le morceau comme ça, le PSG devra se montrer ferme puisque ce qui pourrait être accepté à Mbappé devra être autorisé à tout le groupe, comme Neymar, tenant du titre avec le Brésil. Didier Deschamps, présent aux Pays-Bas pour le tirage au sort de la Ligue des Nations, a également évoqué le cas Mbappé à nos confrères de L'Equipe. Le sélectionneur n'a, en revanche, pas voulu se mouiller. "Il y a l'Euro, et puis après, on verra. Je suis dans la préparation de cette compétition, c'est tout. Ce qui se passe après m'intéresse, mais cela ne me concerne pas personnellement".