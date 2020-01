France - Le rêve olympique de Kylian Mbappé est compromis pour Le Graët

Dans un entretien accordé à L'Équipe, Noël Le Graët a abordé un certain nombre de sujets - parfois délicats - dont celui de l'éventuelle participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques. Alors que ce dernier, désireux d'inscrire son nom au panthéon du sport mondial, avait émis la volonté d'aller à Tokyo pour y disputer les JO avec l'équipe de France (23 juillet-8 août), le président de la FFF a fait part de son inquiétude de voir le prodige de 21 ans enchaîner la compétition après l'Euro (12 juin-12 juillet).

"Il y a quelque chose qui me tient à coeur, c'est les Jeux Olympiques. Nous n'y avons pas été depuis longtemps. Dans le domaine sportif, nous avons un printemps et un été assez exceptionnels à vivre. On est quand même champions du monde, ce serait bien de réussir l'Euro. Kylian Mbappé souhaite participer aux JO. Je vais voir tout le monde et on discutera, mais c'est compliqué. Les dates ne sont pas faciles et si on va au bout de l'Euro, ce que je souhaite, il y a peu de temps avant les Jeux".