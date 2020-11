France - Le staff des Bleus ne veut pas répéter les mêmes erreurs pour Mbappé

La sélection de Kylian Mbappé (21 ans) avec l'Equipe de France a fait réagir. Notamment dans son club, le PSG, où l'on cherche à avoir des certitudes sur l'état de forme du joueur. Si le sélectionneur des Bleus s'est montré aussi convaincu de le sélectionner, c'est qu'il a obtenu des garanties de la part des deux staffs médicaux. Avant la publication de la liste et depuis, les deux camps ont échangé afin d'établir un protocole de reprise précis pour Mbappé (sorti face à Nantes pour une gêne aux ischios). Pas enthousiaste à l'idée de voir son international français convoqué, le PSG, déjà peu satisfait en octobre de la gestion de l'ancien Monégasque (90 minutes face à la Croatie à deux jours d'un déplacement à Nîmes), voulait afficher ses conditions pour la reprise de l'attaquant tricolore.

Les Bleus disposent d'un atout non négligeable pour faciliter les échanges avec les Parisiens, l'intendant Bachir Néhar. Il assure régulièrement le pont entre les deux parties sur différents sujets. Les deux camps s'accordent sur un point ces dernières heures, la participation de Mbappé au match contre le Portugal, en bonne voie, dépendra de l'évolution des prochaines séances. "Si les sensations sont bonnes, le faire jouer samedi ne serait pas un risque considérable", glisse un proche du dossier. Un point sera fait quotidiennement. "Il y a un protocole qui est mis en place par les clubs, et on voit l'évolution comme on l'a toujours fait. Il est entre les mains du staff médical qui a déjà prouvé son niveau de compétence, donc on fait ça en toute sérénité, en toute tranquillité, il n'y a pas de risques à prendre pour qui que ce soit", assurait Deschamps ce lundi.