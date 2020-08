France - Les Bleus arrivent à Clairefontaine

Vers 16h, comme prévu, les premiers joueurs de l'équipe de France sont arrivés à Clairefontaine. Hugo Lloris, Olivier Giroud, Lucas Digne ou encore Kylian Mbappé ont été les premiers à débarquer au château, peut-on voir sur les réseaux sociaux de l'EdF.

Didier Deschamps et ses hommes vont préparer deux matchs comptant pour la Ligue des Nations, contre la Suède (5 septembre) et la Croatie (8 septembre). Pour rappel, le dernier rassemblement des Bleus date de novembre 2019, où ils avaient battu la Moldavie (2-1) et l'Albanie (0-2) dans le cadre des éliminatoires de l'Euro.