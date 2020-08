France - Les Bleus avec Upamecano, Camavinga et Aouar, Rabiot de retour !

Pour le grand retour des Bleus à la compétition, vingt-trois joueurs ont été appelés par Didier Deschamps. Trois petits nouveaux sont convoqués et deux autres font figure de revenants.

Ce jeudi après-midi, depuis le siège de la Fédération Française de Football, Didier Deschamps (51 ans), le sélectionneur de l'équipe de France, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour affronter la Suède et la Croatie, les samedi 5 (à Solna) et mardi 8 septembre (au Stade de France) prochains dans le cadre de la Ligue des Nations. Il s'agit de la toute première liste du technicien tricolore depuis novembre 2019.

Ladite liste comporte plusieurs petits nouveaux : Eduardo Camavinga (Stade Rennais), Houssem Aouar (OL) et Dayot Upamecano (RB Leipzig). Plusieurs joueurs ont été contraints de renoncer à la sélection pour cause de coronavirus : Paul Pogba et Tanguy Ndombele, positifs au Covid-19, sont concernés. L'ancien banni Adrien Rabiot (Juventus Turin) fait lui son retour. Autre retour à signaler, celui d'Anthony Martial (Manchester United).

LA LISTE DES BLEUS

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille OSC), Steve Mandanda (Olympique de Marseille)

Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Olympique Lyonnais), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Clément Lenglet (FC Barcelone), Ferland Mendy (Real Madrid), Dayot Upamecano (RB Leipzig), Raphaël Varane (Real Madrid)

Milieux de terrain : Eduardo Camavinga (Stade Rennais), N'Golo Kanté (Chelsea), Steven Nzonzi (Stade Rennais), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Moussa Sissoko (Tottenham)

Attaquants : Houssem Aouar (Olympique Lyonnais), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Jonathan Ikoné (Lille OSC), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).