France - Les Bleus en 4-4-2 face à la Finlande, Marcus Thuram pressenti sur le flanc gauche

Mercredi soir (21h10) au Stade de France, l'équipe de France va défier la Finlande dans le cadre d'un match amical. Pour cette rencontre, Didier Deschamps, le sélectionneur national, devrait opter pour un schéma tactique en 4-4-2, rapporte L'Equipe. Comme attendu, Steve Mandanda, le dernier rempart de l'Olympique de Marseille, débutera dans la cage.

Léo Dubois, Kurt Zouma, Clément Lenglet et Lucas Digne devraient, eux, composer la défense des Bleus. Dans l'entrejeu, Steven Nzonzi et Paul Pogba sont pressentis pour évoluer devant la défense. Enfin, concernant le secteur offensif, Didier Deschamps hésiterait encore mais Olivier Giroud devrait prendre la pointe et Marcus Thuram connaître sa première en sélection, sur le flanc gauche.