France - Les critiques ? Deschamps n'en a cure

Dans les colonnes du quotidien L'Equipe, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, s'est confié sur de nombreux sujets. Le technicien tricolore a évoqué les nombreuses critiques, souvent liées à son pragmatisme et à son manque d'ambition dans le jeu, dont il est l'objet. Lucide, l'ancien milieu de terrain et capitaine des Bleus se dit de moins en moins touché par tout cela.

"Il faut avoir ses propres convictions et savoir s'adapter à la situation et aux joueurs dont on dispose. Le maître mot, c'est ça : s'adapter", a-t-il d'abord rappelé. "Tout entraîneur est jugé sur ses résultats. Il y a différentes façons de gagner les titres. Est-ce plus valorisant en jouant d'une façon plutôt qu'une autre ? Je suis convaincu qu'il n'y a pas qu'une seule voie", a-t-il poursuivi, et de conclure, apaisé : "Les critiques m'atteignent de moins en moins. Et ça date de bien avant le titre de Champion du Monde. Avant l'Euro 2016 même. L'âge, sûrement..."