France - Les deux objectifs (personnels) d'Olivier Giroud

A bientôt 34 ans, Olivier Giroud pourrait être l'un des Français les plus handicapés par le report de l'Euro en 2021. En effet, l'attaquant titulaire de l'Equipe de France doit patienter un an de plus pour disputer une nouvelle compétition, mais il se fixe plusieurs objectifs pour pouvoir maintenir la forme. Auteur, à l'heure actuelle, de 39 buts avec les Bleus en 97 sélections, l'ex-Montpelliérain est déjà le troisième meilleur buteur de l'histoire de l'EDF mais veut faire encore mieux.

Giroud est donc animé par deux objectifs : dépasser les 100 sélections et les 41 buts de Michel Platini. "Je veux marquer l’histoire du football français", a-t-il expliqué dans le Dauphiné Libéré. "Je suis à 97 sélections et j’espérais atteindre le cap des 100 lors des rassemblements de mars et de juin. Ce n’est que partie remise. (..) Concernant le nombre de buts, je ne suis qu’à deux longueurs de Michel Platini (39 contre 41), c’est aussi clairement un objectif. J'ai envie d’être champions d‘Europe avec l’équipe de france l’année prochaine."