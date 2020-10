France - Lloris : 'Il n'y a pas de sentiment de revanche, cela appartient au passé' (compte-rendu)

Ce dimanche soir (20h45, Stade de France), l'équipe de France retrouvera le Portugal, en Ligue des Nations. À la veille de cette affiche, Hugo Lloris, le gardien de but et capitaine des Bleus, a fait face à la presse. Les principales déclarations du dernier rempart des Tricolores sont à retrouver ci-dessous.

Le Portugal et le souvenir de l'Euro 2016

"C'est un souvenir douloureux, ça appartient au passé. C'est un autre match, un autre contexte avec l'enjeu de finir premier de la poule. C'est le champion d'Europe en titre mais depuis on a fait du voyage aussi avec la Coupe du Monde. Ce sera un très grand match, décisif pour ces qualifications".

Un sentiment de revanche ?

"Non, il n'y en a pas. Cela appartient au passé, ça fait partie de l'histoire de l'équipe de France. La plus belle chose qui soit arrivée, c'est le titre de champion du Monde deux ans après cet échec".

Les jeunes de l'équipe de France

"Ils suivent la dynamique de l'équipe en amenant leur talent, leur énergie. Ce sont des joueurs avec différents profils. Ils veulent s'installer en équipe de France. Ils essaient de s'inscrire dans le collectif. Tout se passe très bien".

Remporter la poule 3

"C'est toujours l'objectif. On a un statut, on se doit de le respecter. On peut tomber sur plus fort, la seule vérité est celle du terrain. Lorsqu'on porte le maillot de l'équipe de France, on se doit d'avoir des ambitions fortes. On a déjà deux victoires et on espère confirmer sur cette belle lancée".

Le schéma tactique des Bleus

"J'attache beaucoup d'importance à l'animation, à l'énergie que les joueurs peuvent mettre. Peu importe le schéma tactique, on s'y adapte. On peut mettre beaucoup de choses en place, si l'animation n'est pas bonne, la performance ne l'est pas non plus. C'est aux joueurs de faire ce qu'il faut".

Sa 117ème sélection

"Peut-être que j'y accorderais de l'importance lors de ma retraite. Lorsqu'on regarde cette liste des plus sélectionnés, ce ne sont que des références, c'est une très belle chose. Je suis plus focalisé sur les échéances à venir. Sans calculer avec l'envie de bien faire mon travail".