France - Lloris : 'L'équipe était touchée après la Finlande' (compte-rendu)

Samedi soir (20h45, Estádio da Luz) à Lisbonne, l'équipe de France retrouvera le Portugal, dans le cadre de la 5ème et avant dernière journée de la Ligue des Nations. À la veille de cette affiche aux allures de finale (les deux sélections sont en tête du Groupe 3 de la Ligue A, avec 10 points chacune), Hugo Lloris (33 ans), le gardien de but et capitaine des Bleus, a répondu aux questions de la presse.

L'enjeu

"Demain, c'est un match à enjeu contre le favori du groupe. Jusqu'ici, ils ont toujours répondu présent. On a l'envie de bien faire et de rebondir après la défaite contre la Finlande. L'objectif est clair : se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Nations".

Raphaël Varane

"C'est un grand champion. Il a une grande expérience. Le fait de jouer au Real Madrid depuis 9 ans lui donne une certaine légitimité. C'est un leader de l'équipe. Sur les matches à enjeu, il sait élever son niveau. Je le sens serein et déterminé".

La fatigue chez les Bleus

"On a vécu une semaine particulière. On n'a pas encore pu faire une séance au complet. Tout le monde est arrivé avec des petits bobos à soigner. Normalement, tout le monde devrait être opérationnel demain".

Le Portugal

"On a beaucoup de respect pour cette grande nation du foot. La nouvelle génération donne beaucoup de motivation au Portugal. On sent une équipe sûre d'elle".

Le Portugal (bis)

"Quel que soit le résultat de demain, l'Euro est une compétition différente. Mais en vue de cette compétition, c'est toujours bien de se confronter à une grande nation. Le Portugal est tenant du titre de l'Euro et de la Ligue des Nations. Ils feront partie des favoris".

La défaite face à la Finlande

"Il y avait beaucoup de déception. L'équipe était touchée. Le Portugal arrive vite. On a bien analysé le match. C'est important de se remettre en question, sur le plan individuel et collectif. C'est à nous de rebondir et de répondre présent".

Cristiano Ronaldo

"Lorsqu'on affronte un joueur comme lui, la réponse doit être collective. On doit être à son maximum. Il fait partie des plus grands. Mais le Portugal c'est un collectif, d'autres joueurs peuvent la différence".