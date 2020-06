France - Lloris revient sur sa boulette en finale de la Coupe du Monde

Le 15 juillet 2018, quelques minutes avant d'être sacré champion du monde avec l'équipe de France, Hugo Lloris avait commis une grossière erreur permettant à Mario Mandzukic d'inscrire le deuxième but pour la Croatie (la France menait 4-1). Une boulette heureusement sans conséquence, sur laquelle le portier de Tottenham est revenu.

"A vrai dire, j’ai eu un petit coup de chaud avec mon erreur sur le but du 4-2" a-t-il avoué dans un premier temps au cours d'un entretien accordé à Téléfoot. "A 4-1, tu ne te dis pas 'ça y est', mais il y a tout de même un avantage considérable, le match tourne en ta faveur, tout est aligné quoi... Alors il y a un moment de déconcentration, une mauvaise prise de décision, et tout se retourne" a confessé le gardien de 33 ans. Mais Lloris explique que son "expérience" lui a permis de "revenir très vite dans le match sans subir". Concernant le sacre, ce dernier but encaissé ne lui a, apparemment, "pas gâché la fin de match" : "honnêtement ça reste anecdotique. D'ailleurs, une fois que le coup de sifflet final a retenti, je n’étais même plus capable de parler des actions de but, tellement j’étais dans un moment d’euphorie. C’est quelque chose de difficile à décrire en terme d’émotion".