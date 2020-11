France - N'Golo Kanté savoure son deuxième but avec les Bleus

Hier soir, l'équipe de France a obtenu son ticket pour le Final 4 de la Ligue des Nations en s'imposant sur la pelouse du Portugal (0-1, résumé et notes). Auteur d'un match plein et de l'unique réalisation de cette partie, N'Golo Kanté (29 ans, 44 sélections, 2 buts) a fait part de sa joie dans l'émission Téléfoot.

"On savait que c’était important de marquer pour gagner ou pour un nul avec des buts, qui était favorable pour la suite. Je ne savais pas que ce but allait tomber sur moi, je suis content. J’ai apprécié le moment et je suis encore heureux d’avoir marqué", a confié le milieu de terrain tricolore avec un grand sourire.