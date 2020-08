France - Nicolas Anelka passe ses diplômes d'entraîneur

Passé par le Paris Saint-Germain entre 1993-1997 et 2000-2002, Nicolas Anelka devrait faire, dans les années à venir, ses premiers pas en tant qu'entraîneur puisqu'il passe actuellement ses diplômes. Et l'ancien attaquant de l'équipe de France, dont le documentaire sur sa carrière sort cette semaine sur Netflix, a évoqué, pour Le Parisien, la possibilité de reprendre, un jour, les rênes du PSG.

"Je passe mes diplômes d'entraîneur et je me donne un ou deux ans pour entrer dans ce nouveau rôle. Pour entraîner un jour le PSG ? (rires). Il ne faut jamais dire jamais mais diriger le PSG demande une expérience, un palmarès et un vécu de coach que je n'ai pas", a-t-il déclaré, avec lucidité.