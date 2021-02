France - Noël Le Graët blague sur la situation de Karim Benzema en sélection

Karim Benzema n'a plus joué pour l'équipe de France depuis maintenant plus de cinq ans mais tous les mois on évoque un potentiel retour de l'avant-centre du Real Madrid en sélection. Comme à chaque fois qu'il est présent devant un micro, Noël Le Graët a été interrogé sur la possibilité de revoir l'attaquant de 33 ans sous le maillot des Bleus. Sa réponse ne manquait pas d'humour.

"A-t-il sa place avec les Bleus au vu de son niveau ? Ce n'est pas la question d'aujourd'hui, vous savez très bien. Ça fait un moment qu'on a été champions du monde. J'ai l'impression qu'il ne jouait pas, je ne me rappelle pas... Si, il jouait ? Je ne sais plus. A mon vieil âge, on n'a pas de mémoire sur tout. Il a quand même fait, à un moment, je crois, 15 matchs sans marquer un but en équipe de France. Ceci dit, quand je le vois jouer, je me régale. C'est un homme que j'apprécie, un joueur qui s'éclate complètement au Real. Ce n'est plus le même joueur. Il a fait une saison tout à fait exceptionnelle" a déclaré l'actuel président de la Fédération française de football lors d'un entretien accordé à France Info.