France - Noël Le Graët commente le retour d'Adrien Rabiot chez les Bleus

Dans une interview accordée au Parisien, Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football (FFF), a commenté le retour d'Adrien Rabiot en équipe de France. Le patron de la 3F s'est dit ravi de cette nouvelle, ne gardant aucune rancune contre l'actuel milieu de terrain de la Juventus Turin, qui avait refusé d'être réserviste pour la Coupe du Monde 2018.

"Personne n'est puni à vie. Ne pas lui redonner une chance aurait été une erreur. La concurrence est difficile à ce poste, mais il aurait été repris pour ce match ou un prochain. Je rappelle que malgré tout ce qu'on disait autour de moi, j'ai toujours déclaré qu'il ne serait pas suspendu. C'était normal qu'il ne soit pas convoqué pendant un moment, mais il aurait fallu être stupide pour dire qu'il ne jouerait plus jamais en équipe de France", a confié l'homme fort de la FFF, et de préciser : "Quand je le croiserai, je lui dirai que je suis très heureux qu'il soit là. Je n'ai pas besoin de le convoquer, il n'y aura pas de réunion. Il doit être fier de revenir et nous, on est content qu'il revienne. Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire des choses normales ?"