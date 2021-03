France - Noël le Graët évoque déjà une prolongation de Didier Deschamps

Didier Deschamps a une histoire exceptionnelle avec l'Équipe de France. Déjà vainqueur de la Coupe du Monde en 1998 et du Championnat d'Europe en 2000 sous le maillot des Bleus, il réalise une carrière tout aussi incroyable dans la peau de sélectionneur en étant finaliste de l'Euro 2016 et champion du monde en 2018. Un magnifique bilan pour le technicien de 52 ans qui soulève la question d'une éventuelle prolongation à la tête de la sélection pour Noël Le Graët.

"Son contrat court jusqu’au Qatar lors de la Coupe du monde 2022. Aujourd’hui, si je devais rester président de la FFF et si Didier veut continuer au-delà, bien entendu que je ne serais pas opposé à cette éventualité. Il effectue un tel travail avec les Bleus. Je ne suis pas certain qu’il envisage d’arrêter la sélection dans un avenir proche. Le poste lui va comme un gant, il est heureux (…) Il est toujours courtois, doté d’une belle analyse, c’est agréable de discuter football et de la vie avec lui. C’est un homme très intelligent" a déclaré le président de la Fédération française de football lors d'un entretien accordé au journal Le Figaro.