France - Noël Le Graët précise sa pensée quant à l'absence de racisme dans le football

Une petite semaine après sa phrase sur l'absence de racisme dans le football, qui avait créé une certaine polémique, Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, a profité de son passage sur la chaîne Téléfoot, ce mardi soir, pour préciser sa pensée.

"Je pense que dans les clubs, ces deux messieurs (Ndlr, Christophe Jallet et Nicolas Douchez, anciens joueurs pros désormais consultants) ont joué avec des hommes de couleurs, il y a un grand respect entre les joueurs. Je n'ai pas voulu dire qu'il n'y a pas de racisme. Mais le football n'est pas porteur de racisme, il rassemble", a indiqué le président de la 3F. "Je ne sais pas ce qu'il s'est dit (Ndlr, entre Alvaro Gonzalez et Neymar) mais par contre, notre sport est un sport qui rassemble, il ne divise pas. Nous avons à la fédération des hommes qui surveillent le sport amateur tout le temps. Les remontées sont très minimes sur les incidents. Le football est-il porteur de racisme ? Non, absolument pas. Je dis que les joueurs respectent les différences de couleurs", a ajouté Noël Le Graët.