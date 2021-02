France - Noël Le Graët rêve de Zinédine Zidane pour succéder à Deschamps

Didier Deschamps et l'équipe de France disputeront l'Euro cet été et cela pourrait être la dernière compétition du sélectionneur à la tête des Bleus. Arrivé il y a maintenant bientôt neuf ans sur le banc de la sélection, l'ancien entraineur de l'OM pourrait quitter son poste cette année. Si pour l'heure le principal intéressé est toujours aussi évasif sur son avenir après le championnat d'Europe, certains préparent déjà son potentiel départ et réfléchissent à un successeur. Présent au micro de RTL ce samedi, Noël Le Graët a avoué souhaiter rapatrier l'actuel entraineur du Real Madrid.

"On a de très bons rapports avec Zidane. À titre personnel, au moins. Si Didier arrêtait et si je suis encore en place, la première personne que je verrais, c'est Zidane" a déclaré le président de la fédération française de football.