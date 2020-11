France - Olivier Giroud dépasse Thierry Henry sur deux records avec les Bleus

Auteur d'un doublé lors de la victoire contre la Suède ce mardi en Ligue des Nations (4-2), Olivier Giroud (34 ans) n'est plus qu'à 7 buts du record absolu de buts marqués en équipe de France, détenu par Thierry Henry (51 buts). Par ailleurs, en attendant de potentiellement rattraper le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, l'attaquant aux 105 sélections et 44 buts avec les champions du monde 2018 a effacé deux des performances de l'ancien d'Arsenal et Monaco.

En effet, l'ancien montpelliérain est devenu, par le biais de cette rencontre face à la Suède, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus au Stade de France avec 22 buts (contre 20 pour Henry), mais il est aussi devenu le meilleur buteur sur le sol français avec la sélection avec 32 buts (contre 31 pour Henry). Deux beaux records en attendant de dépasser le plus prestigieux...