France - Pascal Dupraz pointe du doigt la méforme de Paul Pogba

Invité dans l'émission les "Grandes Gueules du Sport" sur RMC, Pascal Dupraz (58 ans) en a profité pour donner son avis sur les performances de l'Equipe de France, et plus précisément celles du milieu de terrain Paul Pogba (27 ans). En effet, l'ancien entraîneur de Toulouse a pointé du doigt la méforme du Français, ainsi que ses prestations en demi-teinte avec les Bleus. "Là, il n’est pas prêt et c’est un joueur cyclique. C’est un joueur talentueux, mais victime de hauts et de bas, car il a besoin d’être prêt physiquement, d’être à la pointe sur le plan physique pour exister et donner la quintessence de ses qualités", a-t-il confié.

De plus, l'actuel technicien du Stade Malherbe de Caen a souligné l'irrégularité du Mancunien. Il estime que l'Equipe de France doit tester des alternatives en vue du prochain Euro qui se déroulera à partir de juin 2021. "C’est un top joueur, mais qui, pour plusieurs raisons, n’est pas à son meilleur niveau. Il n’est donc pas indispensable. Profitons, et c’est ce que va faire notre sélectionneur, qui reste exceptionnel, pour procéder à quelques changements et tests. Corentin Tolisso, par exemple, peut remplacer Paul Pogba avantageusement", a-t-il conclu.