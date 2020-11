France - Pavard salue l'amélioration du jeu de l'équipe de France

L'équipe de France s'est imposée (4-2) au Stade de France face à la Suède lors de la dernière journée de Ligue des nations. Après un premier match amical face à la Finlande assez médiocre sur le plan du jeu et ponctué par une défaite (0-2), les Bleus terminent cette trêve internationale sur deux succès face aux Portugais et aux Suédois. Au-delà des victoires, les Français ont surtout montré un bien meilleur football sur ces deux dernières rencontres, a constaté Benjamin Pavard.

"Oui, c’est vrai qu’on joue un peu mieux au football. On essaye de repartir de derrière dès que c’est possible. On avait deux gros matches, et on a deux bonnes rencontres collectivement, aussi bien défensivement qu’offensivement. On est très contents, car c’étaient des adversaires coriaces. Contre la Suède, ce n’était pas gagné d’avance mais on a bien joué. Il y a des points négatifs, car on en a encaissé deux. On peut toujours faire mieux. Mais collectivement on a fait vraiment des progrès. On apprend un peu plus à se connaitre avec l’enchaînement des matches. Et il y a une très bonne atmosphère dans l’équipe. Ça joue beaucoup. Mon but ? Je la prends bien. J’attendais depuis un moment pour en remettre un an avec la sélection. C’est tombé ce soir et je suis très content d’avoir marqué. Mais le plus important c’est la victoire. Si c’est un geste que je travaille ? Non, ce sont mes capacités. Depuis tout petit, j’adore faire des reprises de volée et des retournés. Souvent, je la prends bien. J’espère qu’il y en aura d’autres à l’avenir" a déclaré sur La chaine L'Equipe l'un des trois buteurs français lors de la rencontre.