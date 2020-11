France - Plus d'indications sur le groupe de qualifications pour la CDM 2022

Lors de la victoire à Lisbonne face au Portugal (0-1) dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de Ligue des Nations, la France a rejoint le Final Four de la compétition. De plus, les Bleus ont réalisé une bonne opération en vue des éliminatoires pour le Mondial 2022 qui se déroulera au Qatar.

En effet, en étant tête de série lors du tirage au sort qui aura lieu le 7 décembre prochain à Zurich, les hommes de Didier Deschamps figureront dans un groupe de 5 pays. Les 10 équipes ayant terminé premières de leur groupe de Ligue des Nations vont être tête de série et les 5 meilleures seront dans des groupes de 5. Cela permettra à 4 de ces 5 équipes notamment d'avoir un intervalle de temps pour disputer le Final Four de la Ligue des Nations le 6 et le 10 octobre 2021.