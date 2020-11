France - Pogba, Nzonzi, Giroud... Pierre Ménès dégomme à tout va

Le match de l'équipe de France face à la Finlande n'a pas plu à Pierre Ménès, et il l'a fait savoir ! Le chroniqueur de Canal+ a publié des notes tranchantes à la suite de la défaite française au Stade de France (0-2). Beaucoup de joueurs se font fracassés, comme Steven Nzonzi. "Ce n’est pas la première fois que je le dis mais je me demande ce qu’il fait là. Il est d’une lenteur effroyable, a fait pas mal de fautes et n’apporte rien offensivement. Ce qui est utile au Stade Rennais ne l’est pas forcément en équipe de France".

Paul Pogba en prend aussi pour son grade : "Un désastre absolu. Il est totalement hors du coup physiquement parce qu’il joue très peu avec United. Il a fait preuve d’une nonchalance et d’une imprécision qui ne pardonnent pas à ce niveau-là", tout comme Olivier Giroud. "À un moment donné, quand tu ne joues jamais avec ton club et que les années passent, cela commence à se voir. Il est totalement hors du coup physiquement, ne s’est pas créé une seule occase et a été dominé au duel par les Finlandais". Une réaction est attendue dès samedi face au Portugal, en Ligue des Nations.