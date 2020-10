France - Pogba encense Camavinga !

Présent en conférence de presse cet après-midi, Paul Pogba (27 ans) s'est exprimé sur le phénomène Eduardo Camavinga (17 ans).

"C'est comme Kylian on va dire. "Tu me parles pas d'âge"" a ironisé le mancunien. Je les mets dans le même sac. Ils ont une sérénité, déjà une maturité à cet âge-là que je n'avais pas, que beaucoup de joueurs n'avaient pas. Jouer et être aussi à l'aise, c'est très bien. C'est une qualité, un talent."

Pogba a aussi félicité le rennais pour son premier but lors du match d'hier (7-1 face à l'Ukraine). "Marquer son premier but après sa première titularisation, c'est franchement beau. J'étais vraiment content pour lui. Je ne lui souhaite que le meilleur et encore plus. Il a tout pour. L'avenir est entre ses mains."

En plus d'être séduit par Camavinga, la "pioche" se retrouve dans le milieu rennais. "C'est un petit danseur, il me fait un peu penser à moi. C'est une personne qui n'est pas timide. C'est bien, parce qu'il est confiant. Il a confiance en ses qualités. C'est un très bon petit, je l'aime énormément", a insisté Pogba.