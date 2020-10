France - Pogba porte plainte contre The Sun après une fake news sur son retrait des Bleus

Paul Pogba est très remonté. Hier, le tabloid The Sun annonçait que le milieu de terrain de Manchester United souhaitait se retirer de l'équipe de France à la suite des propos d'Emmanuel Macron après l'attaque terroriste sur le professeur, Samuel Paty. Mais le champion du Monde 2018 a pris le temps de démentir cette information sur ses réseaux sociaux.

"Donc The Sun a recommencé. Des informations absolument infondées à mon sujet circulent, indiquant des choses que je n'ai jamais dites ou pensées. Je suis consterné, en colère, choqué et frustré que certaines sources 'médiatiques' m'utilisent pour faire de faux gros titres sur le sujet sensible de l'actualité française et d'ajouter l'équipe de France. Je suis contre toutes les formes de terreur et de violence. Malheureusement, certains journalistes n'agissent pas de manière responsable lorsqu'ils écrivent les informations, abusent de leur liberté de la presse, ne vérifient pas si ce qu'ils écrivent/reproduisent est vrai, créent une chaîne de rumeurs sans se soucier si cela affecte la vie des gens et ma vie" écrit Pogba sur Instagram. "J'attaque en justice contre les éditeurs et diffuseurs de ces 100% Fake News. Certains d'entre vous sont probablement allés à l'école et se souviendront de la façon dont votre professeur a dit de toujours vérifier vos sources, n'écrivez pas sans vous assurer (de la source). Mais bon, on dirait que vous l'avez encore fait et sur un sujet très sérieux cette fois, honte à vous!"