France - Pour Noël Le Graët, il n'y a 'pas ou peu' de racisme dans le foot

Sur le plateau de BFM Business, Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, a minimisé le racisme dans le football. Le dirigeant estime que le "phénomène raciste", que ce soit dans le sport en général ou dans le foot, "n'existe pas ou peu".

"Sur un match, il peut y avoir des écarts. Mais on est à moins de 1% de difficulté aujourd'hui. Quand un black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n'existe pas ou peu", a-t-il déclaré.