France - Premières pour Aouar et Upamecano ?

Ce jeudi à 14h, Didier Deschamps donnera sa liste de joueurs retenus pour les deux prochains matchs de l'équipe de France, en Ligue des Nations, face à la Suède (5 septembre) et la Croatie (8 septembre). D'après L'Equipe, Houssem Aouar devrait en faire partie. Observé depuis plusieurs années par le staff des Bleus et proche de connaître sa première sélection il y a un an, suite au forfait de Paul Pogba, le jeune milieu lyonnais (22 ans) sort d'un final 8 de Ligue des Champions très intéressant, qui a confirmé sa capacité à évoluer au plus haut-niveau international. De plus, sa polyvalence serait un atout aux yeux du sélectionneur.

Deschamps pourrait également offrir sa première convocation à Dayot Upamecano (21 ans), lui aussi très en vue durant ce mois d'août en C1, sous les couleurs de Leipzig. Au même poste d'axial droit, c'est Kurt Zouma qui ferait les frais de sa nomination. Encore très séduisant le week-end dernier pour la reprise de la Ligue 1, le Rennais Eduardo Camavinga (17 ans) postule lui aussi à une première cape, mais sa condition physique (douleurs récurrentes aux adducteurs) laisse planer le doute.