France/PSG - Kylian Mbappé élit le but le plus important de sa carrière

Dans une interview accordée à BeIN Sports, Kylian Mbappé (21 ans) élit le but le plus important de sa carrière, jeune mais déjà riche. Sans grande surprise, c'est le but du 4-1 contre la Croatie, en finale de la Coupe du Monde 2018 (victoire finale 4-2), que l'attaquant tricolore retient.

"Je dirais le but contre la Croatie, en finale de la Coupe du Monde. Parce que c'est le plus important que j'ai marqué jusqu'à présent. Choisir parmi ceux que j'ai marqué, ce n'est pas facile, je ne me souviens pas de tous. Je fais toujours par rapport au contexte, à l'enjeu, l'adversaire, donc je vais dire celui-là", explique Mbappé.