France - Rabiot laisse la porte ouverte à un retour

Si ses débuts ont été timides, Adrien Rabiot prend de plus en plus de poids au sein de la Juventus de Turin. Remplaçant en début de saison, le milieu tricolore a profité des blessures de plusieurs coéquipiers pour être titularisé. Depuis plusieurs mois, il répète les performances de qualité et est régulièrement présent dans le onze de Maurizio Sarri. A 24 ans, et à quelques mois de l'Euro, ce retour sur le devant de la scène au sein d'un grand club européen ne passe pas inaperçu, y compris aux yeux du sélectionneur, Didier Deschamps. Interrogé ce dimanche après la victoire de la Juve face à Brescia (2-0), l'ancien parisien a laissé la porte ouverte à un retour chez les Bleus, bien que la décision revienne au final au sélectionneur.

"Si je peux revenir en équipe de France grâce à mon statut de titulaire à la Juve ? Même si on n'est pas titulaire à la Juve... il y a des joueurs qui jouent en France ou en Angleterre qui sont en équipe de France. Cela ne dépend pas d'où on joue mais des performances. Aujourd'hui, mes performances sont positives. C'est un choix du sélectionneur. Mais je ne pense pas que ce soit le fait que je sois titulaire à la Juve qui me dit que je peux aller en équipe de France ou pas. Ce sont surtout mes performances" a confié Rabiot au micro de RMC Sport. Pour rappel, il n'a plus été convoqué en équipe de France depuis son refus de faire partie de la liste des réservistes pour le Mondial 2018.