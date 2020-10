France - Rabiot remercie Didier Deschamps

Après près de deux ans sans être sélectionné, Adrien Rabiot (25 ans, 8 sélections) a fait son retour chez les Bleus depuis deux rassemblements. Pour Téléfoot, le milieu de la Juventus Turin explique qu'il ressent la confiance de son sélectionneur Didier Deschamps et se tourne désormais vers l'avenir : "J'ai ressenti la confiance du sélectionneur lorsque je l'ai appelé pour lui dire que je ne pourrai pas être là en même temps que tout le monde le lundi.. Il m'a dit que ce n'était pas grave et je l'en remercie."

Il s'est également exprimé sur son refus d'être réserviste pour la Coupe du Monde 2018 : "Je n'ai pas de regrets. Il y a des choses qui ont été faites et je suis passé au-delà. Maintenant, c'est le présent et le futur. L'objectif est d'être appelé à chaque rassemblement et d'avoir le plus de temps de jeu possible";