France - Rabiot voulait se rattraper du match face à la Finlande

La France s'est imposé (0-1) face au Portugal ce samedi lors de la rencontre comptant pour la 5ème journée du groupe 3 de la ligue A. Une victoire dont Adrien Rabiot et l'un des grands artisans. Titulaire au milieu de terrain, le joueur de la Juventus a livré une prestation très convaincante et a même reçu les félicitations de Didier Deschamps sur sa performance. Interrogé au micro de la chaine L'Equipe, Adrien Rabiot a expliqué ce changement de visage comparé au match face à la Finlande.

"On avait vraiment l'envie de bien faire et on aurait pu marquer plus. On voulait se racheter après le match de la Finlande, même si c’est plus facile de se motiver pour un match officiel. On s’est créé beaucoup d’occasions, même si on a subi à la fin (...) Le poste de milieu excentré gauche était plutôt intéressant pour moi, même si je n’ai pas cette position en club. L’état d’esprit était bon et nous avons montré notre force à l’extérieur. Surtout, on a montré une belle image de nous" a déclaré l'ancien joueur du PSG.