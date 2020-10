France - Rami 'haïssait' Deschamps

Interrogé par le Figaro à l'occasion de la sortie de son livre (Autopsie, Hugo Sport), l'ancien défenseur de l'OM et de l'Equipe de France s'est exprimé au sujet de Didier Deschamps : "Pascal Plancque, Claude Puel, Unai Emery et Didier Deschamps sont mes plus belles rencontres. Deschamps, j’avais du mal avec lui au début. Je ne pouvais pas l’encadrer, pire, je le haïssais; maintenant, je le remercie."

Le champion du monde 2018 a ensuite ajouté : "Quand on a gagné la Coupe du monde, je suis allé le voir pour m’excuser et lui dire: 'Je ne vous blairais pas au début et aujourd’hui je vous comprends totalement. Je vous ai jugé comme un enfant.' Il a souri et on s’est serré la main. Au début, il était trop strict, ne pensait qu’au travail. J’adore bosser, mais pas 24h/24, il faut aussi décompresser. On ne s’est pas toujours compris là-dessus."