France - Rothen critique l'attaque des Bleus

A la suite du match nul des Bleus contre le Portugal (0-0), les critiques fusent sur le sélectionneur de l'Equipe de France, notamment sur le jeu produit par les tricolores depuis la Coupe du Monde 2018. Un jeu stéréotypé, se reposant sur une base défensive extrêmement solide, et sur les exploits de ses attaquants. Ce que Jérôme Rothen explique, mais il rejette également la faute sur les offensifs français.

"Griezmann derrière deux attaquants, c’est non ! Car tu lui donnes trop de libertés… J’imagine que Didier lui dit : ‘Tu as totale liberté offensivement, tu peux décrocher, aller à droite, à gauche’. Mais là, il fait comme chaque attaquant en manque de confiance, il décroche pour être face au jeu, ce qui est le plus facile… Mais ce rôle, c’est pour les milieux comme Rabiot, Pogba ou Kanté. Mais si le numéro 10 joue dans l’entrejeu, les deux attaquants sont seuls devant… Giroud, il a un rôle d’appui. Après, on peut reprocher des choses à Mbappé. Quand il prend le ballon, il fait ses roulades, ses passements de jambes, ok, mais il doit proposer autre chose ! Va dans la profondeur bordel ! Fais-la reculer cette équipe adverse ! Mais encore une fois, il ne l’a pas fait contre le Portugal… Donc offensivement, c’est le néant…" s'est exprimé dans l'After Foot l'ancien joueur du PSG.